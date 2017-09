(rc) - Die Medienkampagne von „Médecins du Monde“ (MdM), die im Sommer das Ziel verfolgte, die Menschen auf das Thema Armut in Luxemburg aufmerksam zu machen, war trotz oder gerade wegen Polemik ein voller Erfolg.



In den sozialen Medien schlug die Kampagne ein wie eine Bombe. Die provokativen Zeilen auf den Plakaten erfüllten offenbar ihren Zweck. „Luxemburg. Monatliches Bruttoeinkommen pro Person – 5 370 Euro.“, diese Aussage sorgte für viel Unruhe, da die Bürger sich nicht mit dieser Gehaltssumme identifizieren konnten. „Wir bekamen einige Anrufe von Leuten, die Kritik an den Plakaten ausübten. Dies war aber positiv, denn auf einmal interessierten sich die Menschen für das Thema. Viele wussten auch nicht, was wir genau machen. Diese Kampagne gab uns die Möglichkeit, die Menschen besser aufzuklären und dazu zu motivieren, als Freiwillige mitzuhelfen oder zu spenden.“, so Sylvie Martin, Direktionsbeauftragte bei „Médecins du Monde Luxembourg“.



Mehr soziale Gerechtigkeit

In Luxemburg ist der Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem auf Patienten beschränkt, die eine CNS-Karte besitzen. Um diese zu bekommen, ist es nötig, einen Wohnsitz hier zu Lande zu besitzen. Dies führt dazu, dass Menschen, die auf der Straße leben oder sich in Luxemburg in einer irregularen Situation befinden, keinen direkten Zugriff zu primären ärztlichen Behandlungen haben. Ihnen bleibt in diesen Fällen nur die punktuelle, kostenlose Versorgung der freiwilligen Mediziner und Helfer von MdM.



Gesundheit für jeden, auch ohne CNS-Karte



„Es ist nicht im Sinne einer sozialgerechten Gesellschaft, dass wir, parallel zum öffentlichen Gesundheitssystem, immer mehr Menschen betreuen müssen, weil mehr Leute auf der Straße sitzen oder sich keine ärztliche Behandlung leisten können.“, sagt Sylvie Martin mit Bedenken.



Vom Staat erhofft sich die Organisation nichts weniger als eine Reform des Gesundheitswesens. Von der Bevölkerung, Bewusstsein für diese Problematik. „Es ist notwendig in Luxemburg ein soziales Protektionssystem für Bedürftige aufzustellen, um jedem den freien Zugang zur Medizin zu ermöglichen, auch ohne CNS-Zugehörigkeit, ganz am Beispiel von Belgien und Frankreich“, betont MdM-Präsident Jean Bottu.