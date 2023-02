Der Frau werden Geldwäsche und Einbrüche vorgeworfen. Sie soll nach Luxemburg ausgeliefert werden.

In Luxemburg gesuchte Kriminelle in Saarbrücken gefasst

Der Frau werden Geldwäsche und Einbrüche vorgeworfen. Sie soll nach Luxemburg ausgeliefert werden.

(TJ) - Wie die Polizei aus dem Saarland mitteilt, konnte in Saarbrücken eine 25 Jahre alte Frau, die von den luxemburger Autoritäten im Dezember mit einem europäischen Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben worden war, festgenommen werden.

Ermittler hatten eine Wohnung in der saarländischen Hauptstadt durchsucht, von der sie nach intensiven Beobachtungen ausgingen, dass die Gesuchte sich dort regelmäßig aufhielt. Unter 13 anwesenden Personen wurde die junge Frau identifiziert. Sie ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde nach einem Termin beim Amtsrichter in die JVA Zweibrücken gebracht. Von dort soll sie nach Luxemburg überführt werden, so die Polizei weiter. Der Frau werden Bildung einer kriminellen Vereinigung, Wohnungseinbrüche sowie Geldwäsche vorgeworfen, dafür drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft. In der Wohnung wurde eine weitere Person, gegen die ebenfalls ein Haftbefehl bestand, festgenommen.

Die Frau soll Mitglied in einer Tätergruppe gewesen sein, die überwiegend Wohnungseinbrüche beging und in Deutschland und Luxemburg tätig war.

