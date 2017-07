(DL) - In Luxemburg-Cents wurde in den vergangenen Tagen offenbar gleich mehrmals in Autos eingebrochen. Auffällig: Die Fahrzeugbesitzer konnten offenbar keinerlei Einbruchsspuren feststellen, bemerkten jedoch, dass Gegenstände aus ihren Fahrzeugen fehlten. In den sozialen Netzwerken berichten dieser Tage gleich mehrere Bewohner besagten Stadtviertels über solche Diebstähle. Es ist die Rede von gestohlenen Sonnenbrillen, Kleingeld und Tennisschlägern.

Die Pressestelle der Polizei bestätigt auf Nachfrage hin, dass in der ersten Juli-Hälfte fünf derartige Fälle aus Luxemburg-Cents gemeldet wurden, davon alleine vier am Donnerstag. Diese Zwischenfälle hätten sich in der Rue Paul Wilwertz, am Boulevard Charles Simonis und in der Straße „Op der Heed“ zugetragen. In den sozialen Netzwerken berichten einige Bürger zudem über weitere Fälle, die sich in der Rue Henri Frommes und in der Rue Auguste Trémont ereignet hätten.



Praktisch für Fahrer – und für Diebe

Unklar ist, wie sich der oder die Täter Zugang zu den Fahrzeugen verschafft haben. In einem Fall sei das Auto laut Polizei möglicherweise nicht richtig abgeschlossen gewesen. Ein anderes betroffenes Fahrzeug sei indes mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet gewesen. Dieses Schlüsselsystem erlaubt es dem Fahrer, seinen Wagen zu öffnen, ohne den Schlüssel aus der Tasche zu nehmen. Das Fahrzeug lässt sich anschließend per Knopfdruck starten.



Die Polizei macht aber bereits seit Längerem darauf aufmerksam, dass dieses System auch für Diebe äußerst praktisch ist. Die Masche funktioniert folgendermaßen: Eine Person begibt sich in die Nähe des Autoschlüssels und fängt mit einem speziellen Gerät das Signal ab. Dieses leitet er anschließend an einen Komplizen weiter – der den auserwählten Wagen so öffnen und starten kann.

Schlüssel in Alufolie wickeln



Die Polizei rät Besitzern von Fahrzeugen mit Keyless-Go-System dazu, ihren Schlüssel nicht im Eingangsbereich der Wohnung aufzubewahren. Je näher sich der Schlüssel zum Auto befindet, desto besser funktioniert nämlich der Trick. Alternativ kann man den Schlüssel in einem speziellen Behälter, einem sogenannten Schlüsseltresor, der Funkwellen abschirmt, ablegen. Mithilfe von Alufolie oder einer Aluminiumbox kann man das Signal zumindest abschwächen. „Einen 100-prozentigen Schutz gibt es jedoch nicht“, sagt eine Polizeisprecherin. Generell gilt: Wertgegenstände sollte man nie sichtbar im Auto liegen lassen. Auch Sporttaschen oder Ähnliches sollte man zumindest im Kofferraum platzieren.



Wie die Polizei erklärt, werde man die Situation in Luxemburg-Cents im Auge behalten und analysieren, ob sich die Fälle tatsächlich häufen. Falls ja, werde die Polizeipräsenz vor Ort verstärkt.



