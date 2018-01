(TJ) - Es hätte an und für sich eine Routinekontrolle werden sollen. Doch was das Radargerät der Beamten bei der Geschwindigkeitsmessung am Dienstagmorgen in Lorentzweiler anzeigte, sprengte den üblichen Rahmen: Ein besonders eiliger Fahrer war auf der auf 50 km/h begrenzten Strecke mit sage und schreibe ... 104 km/h unterwegs.

Als sie den Fahrer gestoppt hatten, stellte sich heraus, dass der Fahrer obendrein noch stark alkoholisiert war. Die Polizisten nahmen das Geschehen zu Protokoll und zogen den Führerschein ein. Für den übermütigen Fahrer wird der Zwischenfall wohl oder übel ein gerichtliches Nachspiel haben.