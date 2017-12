(str) - Auf dem Weg zum Bus ist gegen 16 Uhr am Donnerstag ein Jugendlicher in der Rue Ermesinde in Limpertsberg von drei jungen Männern angegriffen worden.



Zwei Täter packten das Opfer beim Kragen und forderten es dann in französischer Sprache auf, seine Wertsachen zu übergeben. Ein Mann zog ihm zudem die Brieftasche aus der Hose und entwendete das Bargeld.



Einer der Diebe ist von normaler Statur, etwa 1,85 Meter groß und von dunkler Hautfarbe. Ein weiterer Täter ist dünn, etwa 1,70 Meter groß, von nordafrikanischem Typ und hat lockiges Haar. Vom dritten Täter liegt keine Beschreibung vor.