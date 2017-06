(SH) - Großeinsatz am Freitagmittag bei einem Sportgeschäft in Leudelingen. Wegen des heftigen Regens und Hagels ist ein Teil des Daches bei den Kassen der Citabel eingestürzt. Die Rettungsdienste aus Leudelingen, der Hauptstadt und Bettemburg sind vor Ort.



Wie ein Augenzeuge berichtete, hätten die Kunden, die sich zum Zeitpunkt des Geschehens in dem Laden aufhielten, das Lokal panikartig verlassen. Laut der Zentrale der Rettungsdienste wurde aber niemand verletzt.

Weitere Details liegen derzeit nicht vor. In der Industriezone "Am Bann" in Leudelingen mussten die Feuerwehrleute zu zwei weiteren Einsätzen ausrücken.

Am späten Freitagmorgen kam es im Raum Leudelingen zu sehr heftigen Regenfällen mit bis zu 60 Liter pro Quadratmeter.