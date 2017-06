(SH) - Zu einem spektakulären Unfall kam es in der Nacht zum Freitag in Leudelingen. Ein Fahrzeug war in einem Kreisverkehr von der nassen Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung gerutscht. Einige Meter weiter blieb es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses auf dem Dach liegen.



Die beiden Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich bereits eine Menschenmenge um die Verletzten gebildet, die bereits erstversorgt worden waren. Der Unfallfahrer und sein Begleiter wurden von der Feuerwehr weiter behandelt und anschließend an den Rettungsdienst übergeben.



Die Feuerwehr aus Leudelingen, der Rettungsdienst und die Polizei waren während rund anderthalb Stunden im Einsatz.