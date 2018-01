(TJ) - Gegen 21 Uhr wurde in Lamadelaine am Dienstagabend ein Wagen an der Einfahrt zum LTAM von einem Bus erfasst. Der Zusammenstoß, über dessen Ursache nichts bekannt ist, war so heftig, dass das Auto erst nach einigen Metern auf einem Bürgersteig zum Stehen kam.

Auch der Bus wurde erheblich beschädigt.

Foto: CISP

Die vier Personen im Wagen wurden ausnahmslos verletzt. Auch der Busfahrer zog sich Blessuren zu, so dass die Zentrale der Rettungsdienste fünf Krankenwagen aus Petingen, Differdingen und Esch/Alzette zum Unfallort sandte. Zudem wurden der Notarzt und die Feuerwehren aus Petingen und Bascharage an den Unfallort bestellt.



Der Unfall forderte den Einsatz der Rettungsmannschaften aus Petingen, Bascharage und Esch/Alzette.

Foto: CISP

Der lokale Rettungsdienst spricht auf seiner Facebook-Seite von einer ernsthaft und vier leichtverletzten Personen, die ins Krankenhaus gefahren wurden. An der vielbefahrenen Strecke kam es bis gegen 22.30 Uhr zu Behinderungen, da der Bus abgeschleppt werden musste. Die Polizei notierte das Unfallgeschehen.

Drei weitere Unfälle