In Kockelscheuer

Polizei nimmt sich Tuner-Szene vor

Teddy JAANS In 20 Fällen mussten Verwarnungsgelder bezahlt werden, drei Fahrzeuge durften nicht mehr fahren.

(TJ) - Seit mehreren Wochen treffen sich Auto-Tuner auf dem Parkplatz in Kockelscheuer, um ihre aufgerüsteten Wagen zu zeigen und sicch gegenseitig auszutauschen.

Grund für die Polizei, nach dem Rechten zu sehen. In diesem Sinn waren am Freitagabend - wie bereits am vergangenen Wochenende - rund 20 Beamte auf dem Parkplatz angerückt. Hierbei lag der Schwerpunkt auf der Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf technische Veränderungen. Die Wagen wurden dementsprechend bereits bei der Einfahrt auf das Parkgelände auf ihren technischen Zustand kontrolliert.

Von den 250 kontrollierten Autos durften drei nicht mehr weiterfahren, weil sie ein Sicherheitsrisiko darstellen, in 17 Fällen mussten die Besitzer in die Tasche greifen, weil Veränderungen nicht konform zu den gesetzlichen Bestimmungen waren.

Zudem wurden ausstehende Verwarnungsgelder eingetrieben und eine polizeilich gesuchte Person angetroffen.

