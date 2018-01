(dho) - Eine Kirmesbude auf einem Parkplatz in Kayl, aber keine Kirmes weit und breit. Das ließ einige Fußgänger stutzig werden. Sie alarmierten die Polizei.



Nicht als Erste. Seit Ende letzten Jahres waren in der Dienststelle regelmäßig Anrufe eingegangen, bei denen Zeugen meldeten, dass in der Rue de Noertzange in der Nähe der Autobahnauffahrt ein Kirmeswagen stehen würde, bei dem es sich vermutlich um einen Schießstand handle.



Da aber weder Fahrgestellnummer, noch Kennzeichen angebracht waren, konnten die Beamten den Besitzer vorerst nicht ausfindig machen. Nachdem die Bude dann länger dort abgestellt war als erlaubt, wurde die Staatsanwaltschaft informiert und das Gefährt beschlagnahmt.



Bei der Öffnung des Wagens konnten Dokumente gefunden werden, die es ermöglichten den Besitzer zu ermitteln. Die im Inneren gefundenen Luftdruckgewehre wurden ebenfalls beschlagnahmt.