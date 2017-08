(SH) - In einem Einfamilienhaus in der Rue Eugène Welter in Howald war es am Dienstag kurz nach 13 Uhr zu einem Brand gekommen. Eine mit Kleidungsstücken abgedeckte Elektroheizung hatte Feuer gefangen.



Die Feuerwehr aus Hesperingen löschte den Brand, die Feuerwehr aus Luxemburg-Stadt stellte den Sicherheitstrupp.

Ein Bewohner des Hauses verbrannte sich beim Versuch das Feuer zu löschen an den Händen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Die Feuerwehr aus Hesperingen löschte den Brand.

Foto: CI Hesperingen





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.