Neue Radargeräte

In Hollerich wird künftig geblitzt

Drei Radargeräte wurden in Hollerich aufgestellt. Derzeit werden Verkehrssünder dort jedoch noch nicht zur Kasse gebeten.

(SH) - Autofahrer werden in Hollerich künftig unter Beobachtung stehen. Am Donnerstag wurden im Bereich zwischen der Autobahn A4 und dem Zugang zum Bahnhofsviertel drei Radargeräte aufgestellt. Sie sollen künftig ebenso wie auf der Stäreplaz in beiden Richtungen Fahrer ahnden, die entweder zu schnell unterwegs sind oder die Ampeln missachten.

Noch ist das jedoch Zukunftsmusik, denn auch wenn die Geräte installiert wurden, sind sie derzeit noch nicht funktionstüchtig. Als nächstes müssen die Geräte laut Mobilitätsministerium nun an das elektrische Netz angeschlossen werden und dann von der Société nationale de certification et d'homologation (SNCH) homologiert werden.

Sind diese beiden Schritte erfolgt, wird eine Testphase anlaufen, in der die Fahrer, die die Regeln missachten, zwar geblitzt werden, jedoch vorerst kein Bußgeld fällig wird. Erst wenn diese Phase abgeschlossen ist, werden die Geräte scharf gestellt und Verkehrssünder zur Kasse gebeten. Wann genau dies der Fall sein wird, ist noch nicht gewusst. Auch ein Datum für den Beginn der Testphase steht derzeit noch nicht fest.

