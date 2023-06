Zum ersten Mal musste die CSV um Marc Lies Ausschau nach einem Koalitionspartner halten. Spät in der Nacht fand man mit der DP zusammen.

Gemeindewahlen 2023

In Hesperingen sind sich CSV und DP einig

Amélie SCHROEDER Zum ersten Mal musste die CSV um Marc Lies Ausschau nach einem Koalitionspartner halten. Spät in der Nacht fand man mit der DP zusammen.

Kurz rüttelte es am Thron der CSV um Bürgermeister Marc Lies, doch die 3,2 Prozent Verlust können der stärksten Partei in Hesperingen nichts anhaben. Mit 42,54 Prozent der Wahlstimmen landeten die meisten Stimmen für die CSV in der Wahlurne. Dennoch verlieren die Christlich-Sozialen die absolute Mehrheit, da im Gemeinderat nun 17 statt wie bisher 15 Sitze zu besetzen sind. Wie Bürgermeister Marc Lies noch am Sonntagabend verkündete, halte man als CSV Ausschau nach einem starken Koalitionspartner. Und den hat man nun gefunden.





Die Demokraten in Hesperingen freuen sich über einen weiteren Sitz im Gemeinderat. Foto: Laurent Blum





Finanzbetrug in Hesperingen schadet CSV nicht CSV verliert zwar absolute Mehrheit, bleibt aber an der Macht.

Eine lange Nacht haben CSV und DP in Hesperingen hinter sich. Bis spät in die Nacht wurde diskutiert, aber kurz nach 4 Uhr in der Früh ist man sich einig geworden: Es kommt zu einer Koalition zwischen CSV und DP, der Vertrag ist unterschrieben. „In den kommenden Jahren werden CSV und DP wieder zusammenarbeiten, wie bereits in der Vergangenheit“, teilt Bürgermeister Marc Lies am Montagmorgen mit. „Wir sind ganz zufrieden.“





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.