(SH) - Großeinsatz der Feuerwehr am Sonntag in Grevenmacher. In einem Mehrfamilienhauses in der Route de Trèves war es in drei Studios zu einem Brand gekommen. Das Feuer griff zudem auf ein anderes Gebäude über.

Rund 50 Feuerwehrleute des Einsatzzentren Grevenmacher-Mertert und Flaxweiler-Remich beteiligten sich an den Löscharbeiten. Drei Einwohner des Mehrfamilienhauses wurden über Leitern gerettet, drei weitere, die in ihren Wohnungen eingeschlossen waren und erst von den Feuerwehrleuten befreit werden mussten, mittels Fluchthauben.



Mehrere Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Feuerwehrmann wurde während des Einsatzes verletzt. Er zog sich Verbrennungen des ersten Grades zu.