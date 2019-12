Das Comité luxembourgeois de la Voie de la Liberté erinnerte am Samstag in der Hauptstadt an den Vormarsch der dritten US Army in Luxemburg.

Lokales 8

In Gedenken: 75 Jahre Befreiung von Luxemburg

Nadine SCHARTZ Das Comité luxembourgeois de la Voie de la Liberté erinnerte am Samstag bei der Borne de la Voie de la Liberté in der Hauptstadt an den Vormarsch der dritten US Army in Luxemburg.

Zum 75. Jahrestag der Befreiung Luxemburgs durch die US-Truppen erinnerte das Comité luxembourgeois de la Voie de la Liberté am Samstag an den Vormarsch der dritten US Army, deren Truppen von General George S. Patton angeführt wurden.

8 Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Die Ardennenoffensive, die zu den heftigsten Gefechten während des Zweiten Weltkriegs zählte, kostete im Winter 1944/45 Tausenden Soldaten und Zivilisten das Leben, unzählige Personen verschwanden während dieser Zeit.

Während der Gedenkzeremonie bei der Borne de la Voie de la Liberté an der Ecke Pont Adolphe/Boulevard Franklin D. Roosevelt legten die Mitglieder der Vereinigung sowie unter anderem Vertreter der Stadt Luxemburg und der Amerikanischen Botschaft ein Blumengebinde nieder.