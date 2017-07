(VO/BB) - Die Autofahrer werden südlich der Hauptstadt viel Geduld aufbringen müssen: Ab Montag, dem 3. Juli, wird der Ban de Gasperich an den Kreisverkehr Gluck angeschlossen.

Die Bauarbeiten dauern eine Woche und werden den Verkehr in Richtung Gasperich beeinträchtigen. So wird die Zufahrtsstraße zwischen dem Kreisverkehr und der rue Chr. W. Gluck in Gasperich in beiden Richtungen gesperrt sein.

Ein Umgehungsweg wird ausgeschildert. Die Sperrung soll voraussichtlich am Sonntagabend, dem 9. Juli, aufgehoben werden.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.