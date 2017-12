(SH) - Bei einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen in der Rue Michel Rodange in Esch/Alzette wurde am Freitag um 5.20 Uhr eine Person verletzt.



Die Rettungskräfte aus Esch/Alzette waren vor Ort. Ein Krankenwagen brachte die verletzte Person ins Krankenhaus.



