(SH) - Großalarm für die Escher Feuerwehr am Freitagabend. In der Rue d'Ehlerange stand eine Hütte in Flammen. Starke Rauchentwicklung und mehrere Explosionen wurden gemeldet.



Am Einsatzort stellten die Rettungsleute fest, dass eine Hütte in Flammen stand und das Feuer bereits auf angrenzendes Gebüsch übergegriffen hatte. Die Feuerwehrmänner hatten den Brand schnell unter Kontrolle, bevor sie es schlussendlich löschen konnten.



Für die Rettungsdienste aus Esch/Alzette war es der zweite Einsatz am Freitag. Am Nachmittag musste die Feuerwehr wegen eines Flächenbrandes in der Rue d'Audun ausrücken. Das Feuer war in einem schwer erreichbaren Bereich eines verlassenen Industriegebiets ausgebrochen. Hilfe bekam der CISEA von den Kollegen aus Villerupt. Beide Wehren benötigten eine Stunde, um den Brand zu löschen.