(SH) - Ganz dreist verhielt sich ein Mann, der in der Nacht zum Dienstag in ein Restaurant in der Avenue du Rock'n'Roll in Belval eingebrochen war.



Er bediente sich im Kühlschrank mit Speisen und Getränken, nahm eine Dusche und kleidete sich neu ein. Seine Kleider hinterließ er im Restaurant.

Die Polizei fand den Mann nach einer kurzen Fahndung. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an. Der Mann wird dem Untersuchungsrichter vorgeführt.



Einbruch in Garage



In der Rue Principale in Cruchten wurden unterdessen gegen 3.40 Uhr gleich zwei Täter gestellt, die in eine Garage eingebrochen waren. Den Tätern war die Flucht zwar zunächst geglückt, allerdings nur bis zum Bahnhof. Hier wurden sie von einer Polizeistreife aufgegriffen.Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an. Die Verdächtigen haben nun einen Termin beim Untersuchungsrichter.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.