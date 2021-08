Auf einem Privatgelände in Esch/Alzette wurde ein Pizzaautomat aufgestellt. Dies, obwohl der Schöffenrat die Genehmigung abgelehnt hatte.

In Esch/Alzette

Ein Pizzaautomat sorgt für Ärger

Raymond SCHMIT Auf einem Privatgelände in Esch/Alzette wurde ein Pizzaautomat aufgestellt. Dies, obwohl der Schöffenrat die Genehmigung abgelehnt hatte.

Die ganze Woche über und rund um die Uhr, so verspricht es die Aufschrift auf dem Automaten über dem Bild des freundlich dreinschauenden Pizzabäckers. Der viereckige rote Kasten steht in der Gewerbezone in Esch/Alzette auf dem Gelände eines Autovertragshändlers. Die Genießer von Pizzas wird es möglicherweise freuen, denn sie können sich hier zu jeder beliebigen Zeit mit dem bekannten italienischen Fladenbrot versorgen.

Im Escher Rathaus hingegen ist man noch nicht auf den Geschmack gekommen. Beim Schöffenrat hält sich die Begeisterung über den knallroten Pizzaautomaten durchaus in Grenzen. Und das hat seinen guten Grund, denn er wurde aufgestellt, obschon eine Genehmigung abgelehnt wurde. Das wird in einer am Mittwoch von der Gemeindeverwaltung veröffentlichten Stellungnahme präzisiert.

Da sich der Automat auf einem Privatgelände befindet, werde zurzeit geprüft, welche Schritte möglich sind, damit er wieder entfernt wird, heißt es in der Verlautbarung. Gleichzeitig wird der Bevölkerung empfohlen, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten.

Lokale Restaurants und Pizzerien stärken

In einer Stellungnahme bestätigt Bürgermeister Georges Mischo, dass eine Genehmigung beantragt wurde, um den Pizzaautomaten aufzustellen. Der Schöffenrat habe sich allerdings dagegen ausgesprochen und beschlossen, die Erlaubnis zu verweigern.

Dem Escher Schöffenrat seien die lokalen Restaurants und Pizzerien wichtiger als der Betreiber eines solchen Automaten, stellt der Escher Bürgermeister klar.

Und er kündigt unmissverständlich an: „Wir werden alles unternehmen, damit der Automat wieder verschwindet, vor allem auch, weil er sich in der Nähe einer Schule befindet.“

