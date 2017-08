(m.r.) - Nach einer kurzen Fahndung hat die Polizei am Mittwoch in Esch/Alzette einen Dieb festgenommen. Der Mann hatte einen nicht zugesperrten Lieferwagen entdeckt und wollte die Gunst der Stunde nutzen, um Wertgegenstände aus dem Inneren zu entwenden.

Ein Arbeiter hatte den Wagen in der "Rue de l'église" geparkt, um in der Nähe Spachtelarbeiten an einer Werbesäule durchzuführen. Verdächtige Geräusche ließen den Mann allerdings misstrauisch werden. Als er nach dem Rechten sehen wollte, entdeckte er den Dieb. Er hielt die Jacke des Arbeiters in der Hand und die Fahrertür des Lieferwagens stand offen.

Der Täter gab zunächst an, dass es sich um ein Missverständnis handeln würde. Als der Arbeiter nicht nachgab und den Mann aufforderte seinen Rucksack zu öffnen, ergriff der Dieb die Flucht.



Lügen haben kurze Beine

Der Arbeiter schaltete daraufhin die Polizei ein, die nach einer kurzen Fahndung den Täter auffindig machen konnte. Auf den Tatbestand angesprochen händigte der Mann freiwillig das zuvor entwendete Mobiltelefon aus. Das Diebesgut wurde beschlagnahmt und dem Arbeiter wieder ausgehändigt.

Die Staatsanwaltschaft wurde verständigt und ordnete das Errichten einer Strafanzeige an.

Aufgrund des Zustandes des Tätes wurde beschlossen ihn erst nach einer ärztlichen Untersuchung im Arrest unterzubringen.