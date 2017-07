(SH/dho) - In der Rue de Luxembourg in Esch/Alzette kam es am Montagnachmittag zu einem Dachbrand auf einer Baustelle.



Die Feuerwehr aus Esch/Alzette wurde um 16.54 Uhr alarmiert. Da das Feuer sich in nur 400 Meter vom Einsatzzentrum des "Centre d'incendie et de secours Esch/Alzette" (CISEA) ereignete und die Feuerwehr mit verstärktem Aufgebot wegen der "Tour de France" bereitstand, konnte der Brand schnell gelöscht werden.



Die Feuerwehr aus Esch/Alzette war mit acht Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort. Auch die Feuerwehr aus Monnerich-Reckingen/Mess und die Polizei waren anwesend.



Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.