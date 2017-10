(na/SH) - In der Rue des Champs in Esch/Alzette kam es am Montagmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Laut Polizeiangaben war die Wohnung, in der das Feuer ausgelöst worden war, leer. Allerdings mussten Personen aus anderen Wohnungen evakuiert werden.

Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Die Straße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden.



Foto: Nicolas Anen