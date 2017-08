(che) - Wie die Polizei berichtet, war am Mittwoch gegen 5 Uhr ein Mann auf dem Bvd. J.F. Kennedy in Esch/Alzette unterwegs. Er lenkte die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich, da er eine Eisenstange in der Hand hielt.



Erst auf Nachdruck der Polizei händigte der Mann die Eisenstange aus. Dann gab er kund, die Polizeidienstwagen vor der Dienststelle zerstören zu wollen, da die Beamten ihn nicht gut behandelt hätten.



Der Mann, der zu tief ins Glas geschaut hatte, wurde immer aggressiver und nervöser - und wurde schließlich bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.