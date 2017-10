(SH) - Eine ältere Frau wurde am Mittwoch vor ihrem eigenen Haus in der Rue Renaudin in Esch/Alzette überfallen. Als sie kurz vor Mittag nach Hause kam, traf sie auf einen ihr unbekannten Mann. Dieser folgte ihr bis in die Garageneinfahrt und wollte ihr dort ihre Handtasche entreißen. Da die Frau ihre Tasche festhielt, wurde sie vom Angreifer gestoßen und fiel zu Boden. Hierbei wurde sie verletzt.



Die Fahndung blieb erfolglos. Der mutmaßliche Täter ist etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, schlank und von südländischem Typ. Er trug einen Oberlippenbart, eine dunkle Baseballkappe und führte einen schwarz-weißen Rucksack mit sich.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.