(str) - Insgesamt vier Fahrzeuge sind am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Abschleppdienstes in der Rue Neuve in Monnerich in Flammen aufgegangen.



Offenbar war das Feuer von einem Unfallfahrzeug ausgegangen, dass wenige Stunden zuvor am Ort des Geschehens abgestellt worden war. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich der Wagen wegen eines Defekts selbst entzündet hat. Dann griff das Feuer auf drei weitere Autos über. Zudem wurden auch zwei Fahrzeuge wegen der großen Hitze beschädigt.



Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der Magnesiumbauteile an den Fahrzeugen als schwierig. Brennendes Magnesium reagiert nämlich explosionsartig auf Wasser.



Erst nach mehr als 90 Minuten konnte der Einsatz abgeschlossen werden.