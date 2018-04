In einem Monat startet die Testphase Foto: Guy Jallay

In knapp vier Wochen wird die Tram erstmals das Kirchberg-Plateau verlassen und weiter über die Rote Brücke, am Großen Theater vorbei, durch die Allée Scheffer, die Allée des Résistants et des Déportés sowie die Rue Jean-Pierre Probst bis zur Stäreplaz (Foto) fahren. Dies zunächst nur testweise.