(C.) - Am Freitag kann man den Beamten der Polizei wieder auf Streife folgen. Noch bis 19 Uhr werden die Einsätze und Aktivitäten der Polizei auf dem Twitterkanal (@PoliceLux) quasi in Echtzeit mitgeteilt.



Ziel dieser Aktion ist es, der Öffentlichkeit die vielseitigen Aspekte der Arbeit der Polizei darzulegen und einen Einblick in den Alltag der Polizei zu gewähren.



Zusammenschnitte und Fotogalerien werden außerdem auf der Facebookseite "Police Grand-Ducale" und auf der Internetseite der Polizei veröffentlicht.