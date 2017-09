(SH) - Nachdem am Mittwochmorgen ein Mann bei Arbeiten an der Grenzbrücke in Echternach tödlich verunglückt war, wird die Brücke noch bis zum 13. September für den Verkehr gesperrt bleiben.



Wie die Strassenbauverwaltung mitteilt, werden bis zu diesem Datum vor Ort noch die notwendigen und angeordneten Untersuchungen durchgeführt, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Die Umleitungen sind gekennzeichnet.