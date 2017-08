(che) - Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, wurde am Montagabend gegen 19.30 Uhr eine Frau in der Rue des Minières in Düdelingen sexuell belästigt, als sie mit ihrem Hund spazieren ging.



Ein Mann packte die Frau am Handgelenk, zog sie an sich ran und hielt sie fest. Bevor es zu weiteren Handlungen kommen konnte, griff der Hund der Frau den Unbekannten an - woraufhin der Mann die Flucht ergriff.

Der Mann soll Ende 20 sein, von normaler Statur und etwa zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Er sprach luxemburgisch, hatte kurze Haare, einen hellbraunen Dreitagebart, einen leicht gebräunten Teint und trug einen Jogging der Marke Lotto.