In Differdingen erwacht der Handel langsam

Wie im Rest des Landes sind auch in Differdingen viele Geschäfte und Gastronomiebetriebe in finanziellen Schwierigkeiten. Die Gemeinde startet eine Kampagne.

Geschäfte und Gastronomiebetriebe in Differdingen haben momentan keinen leichten Stand. Die finanziellen Einbußen, die sie aufgrund der von der Regierung angeordneten Schließung in Kauf nehmen mussten, sind wohl nicht mehr aufzuholen. Nach dem Neustart kommen vielerorts die Kunden nur langsam zurück. Mit den vorgeschriebenen Hygienestandards ist an einen normalen Alltag bislang kaum zu denken.



„Viele Menschen sind vorsichtig ...