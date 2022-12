Auch in diesem Jahr sind Feuerwerke in den meisten Gemeinden verboten, es gibt jedoch Ausnahmen. Entdecken Sie unsere interaktive Karte.

An Silvester

In diesen Gemeinden ist Feuerwerk noch erlaubt

Glenn SCHWALLER Auch in diesem Jahr sind Feuerwerke in den meisten Gemeinden verboten, es gibt jedoch Ausnahmen. Entdecken Sie unsere interaktive Karte.

Lichter erhellen den dunklen Nachthimmel, es knallt und zischt überall - wer an Silvester denkt, dem kommt unweigerlich ein Feuerwerk in den Sinn. Doch auch am diesjährigen Silvesterabend muss in den meisten Gemeinden des Landes auf das bunte Lichtspektakel verzichtet werden.

In nicht weniger als 80 Kommunen ist es am Abend des 31. Dezember verboten, Böller und Raketen fliegen zu lassen, darunter in Luxemburg-Stadt, Esch/Alzette sowie Differdingen und Düdelingen.

Bei Verstoß droht Geldstrafe

Oftmals wird dabei auf das geltende Polizeireglement verwiesen, das es untersagt, ohne Genehmigung des jeweiligen Bürgermeisters im öffentlichen Raum Feuerwerkskörper oder andere lärmerzeugende Gegenständen abzuschießen. In vielen Kommunen wird diese Genehmigung auch für den Abend des Jahreswechsels nicht erteilt, sodass es verboten bleibt, ein Feuerwerk zu zünden. Als Grund für das Böllerverbot nennen viele Gemeinden den Umweltschutz und das Tierwohl, zudem soll eine zu hohe Lärmbelastung vermieden und der öffentliche Raum sauber gehalten werden. Wer gegen das Verbot verstößt, kann mit einer Geldstrafe belangt werden.

Wieder ein stiller Jahreswechsel ohne Feuerwerk Der Großteil der Gemeinden entscheidet sich für ein Böllerverbot in der Silvesternacht.

In 22 Gemeinden ist es hingegen erlaubt, am Silvesterabend Raketen fliegen zu lassen. Dies sind die Kommunen Bech, Betzdorf, Biwer, Dippach, Garnich, Goesdorf, Grevenmacher, Grosbous, Käerjeng, Koerich, Nommern, Préizerdaul, Pütscheid, Reckingen/Mess, Reisdorf, Rosport-Mompach, Saeul, Schieren, Tandel, Useldingen, Weiswampach und Wormeldingen.

Trotz Erlaubnis gelten Einschränkungen

Jedoch gelten auch in diesen Gemeinden Einschränkungen, die zwischen den jeweiligen Orten unterschiedlich ausfallen. So bestehen oftmals zeitliche Beschränkungen. In Goesdorf oder Schieren dürfen Feuerwerkskörper beispielsweise nur zwischen 23.30 und 00.30 Uhr gezündet werden, in Weiswampach und Wormeldingen lediglich zwischen Mitternacht und 0.15 Uhr. In Betzdorf gilt lediglich eine Zeitspanne von zehn Minuten zwischen Mitternacht und 0.10 Uhr, während derer Böller gezündet werden dürfen.

Zudem gelten teilweise weitere Richtlinien. So sollen Böller nur außerhalb des Wohngebietes gezündet werden. Weiter weisen die Gemeinden darauf hin, dass entsprechende Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Feuerwerkskörpern eingehalten und die durch das Feuerwerk verursachten Rückstände entfernt werden sollen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.