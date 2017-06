(SH) - Mehrere Glaswände von Bushaltestellen im Raum Diekirch fielen wohl Vandalen zum Opfer. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Donnerstagabend die Wände der Haltestellen in der Rue Joseph Merten beim Schwimmbad und vor dem Lycée Aleis Heck in Diekirch sowie der Haltestelle "Bleesbreck" in Bettendorf komplett zerstört.



Wie die Polizei weiter erklärt wies eine Glaswand eine Art Einschussloch von einem Durchmesser von zwei Milimetern auf.