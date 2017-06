(SH) - Unerlaubterweise hatte sich eine Person am Freitag gegen 20.25 Uhr in der Rue St. Antoine Zugang zu einer Wohnung verschafft. In Abwesenheit des Bewohners wollte er dort Drogen konsumieren.

Die Polizei hinderte ihn jedoch daran. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Person festgenommen und die Drogenutensilien beschlagnahmt. Der Mann musste sich vor dem Untersuchungsrichter verantworten.