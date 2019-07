In der Warteschleife

In Luxemburg dauert es erfahrungsgemäß lange, bis ein Fall vor Gericht landet. Das wirft kein gutes Licht auf den Rechtsstaat.

Es ist Ferienzeit und in der läuft in Luxemburg erfahrungsgemäß alles etwas langsamer. Exekutive und Legislative verabschieden sich in die Sommerpause und auch die Justiz schaltet bis September auf „Service réduit“. Gearbeitet wird dort aber trotzdem.

Das ist auch unabdingbar ...