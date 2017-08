(che) - Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr staunten Polizeibeamte nicht schlecht: Die Beamten trafen in der Route de Cessange in Luxemburg-Stadt ein Fahrzeug mit einem platten Reifen und einem alkoholisierten Mann in Unterwäsche hinter dem Steuer an. Es gelang den Polizisten erst nach mehreren Versuchen, den Mann aus dem Schlaf zu reißen.



Als der Trunkenbold aufgefordert wurde seine Fahrzeug sowie Ausweispapiere auszuhändigen, übergab er den Beamten zunächst einen Eiskratzer und anschließend einen USB-Stick. Nachdem der Mann aus dem Wagen stieg, versuchte er, einem Beamten gegen das Schienbein zu treten.



Daraufhin wurde er handlungsunfähig gemacht - und mit zur Dienststelle genommen. Da der Fahrer sichtlich unter Alkoholeinfluss stand aber verweigerte, einen Atemlufttest durchzuführen, wurde ihm der Führerschein entzogen.



Aufgrund seines Benehmens und Zustandes wurde der Mann einem Arzt vorgeführt und anschließend im Arrest untergebracht.