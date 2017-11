(str) - Aus der Nacht zum Mittwoch meldet die Polizei insgesamt fünf Einbrüche. Ein Täter konnte mitsamt Beute im hauptstädtischen Bahnhofsviertel festgenommen werden. Zuvor war er in der Rue du Kiem in Capellen in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann verhaftet.



Weitere Einbrüche in Einfamilienhäuser gab es in der Rue des trois Cantons in Bettingen/Mess, in der Rue des Ateliers in Niederkerschen, op der Heed in Senningerberg und in der Rue de la Montée in Garnich. Bei letzterem hatte ein Nachbar drei Täter auf der Flucht gesehen.