(str) - Zwischen 23.30 und 3.10 Uhr hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an drei Orten systematische Alkoholkontrollen durchgeführt - in der Rue de Hollerich, in der Avenue de la Faïencerie et Luxembourg und an der Rocade de Bonnevoie.



In acht Fällen verlief der Atemlufttest positiv, wobei einer der Fahrer lediglich gebührenpflichtig verwarnt wurde. Gegen sieben Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, drei von ihnen mussten ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben.



Zudem kam es auch zu vier Unfällen, die von betrunkenen Fahrern verursacht wurden. So prallte gegen 21 Uhr am Dienstagabend ein alkoholisierter Autofahrer in der hauptstädtischen Route de Thionville gegen zwei abgestellte Fahrzeuge. Gegen 0.20 Uhr prallte ein betrunkener Fahrer gegen einen Baucontainer in der hauptstädtischen Route d'Esch. Zudem standen auch bei Unfällen in Hüpperdingen und im Tunnel Ehleringen auf der A13 die Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss.

Die Nacht im Polizeiarrest verbrachten außerdem ein Mann der gegen 17.45 Uhr im hauptstädtischen Bahnhofsgebäude umhertorkelte, ein weiterer Mann der gegen 23 Uhr am Dernier Sol Unruhe stiftete, ein aggressiver Mann, der in der Escher Rue de Stalingrad angetroffen wurde, sowie ein stark betrunkener Störenfried, mit dem Beamte auf einer Tanzveranstaltung in Ell konfrontiert waren.