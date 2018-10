In der Nacht werden die Uhren umgestellt

Sie gehört vielleicht bald der Vergangenheit an, doch dieses Wochenende kommt niemand an der Zeitumstellung vorbei. In der Nacht auf Sonntag werden die Zeiger der Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückgesetzt.

Vielleicht ist es an diesem Sonntagmorgen das letzte Mal, das Hand an die Uhrzeiger gelegt werden muss. Denn das Abschaffen der Zeitumstellung ist eigentlich beschlossene Sache. Nur in puncto Umsetzung herrschen noch Unklarheiten.

(gs) - Sie ist ein viel diskutiertes Thema und gehört vielleicht wirklich bald der Vergangenheit an, doch dieses Wochenende kommt niemand an der Zeitumstellung vorbei. In der Nacht auf Sonntag werden die Zeiger der Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückgesetzt.



Bericht: Mehrheit für Abschaffung der Zeitumstellung 4,6 Millionen Teilnehmer verzeichnet die Umfrage zur Zukunft der Sommerzeit. Mehr als 80 Prozent sollen sich für eine Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen haben. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Nach derzeitigem Stand der Dinge könnte es tatsächlich das letzte Mal sein, dass auf Winterzeit umgeschaltet wird. Die Abschaffung der Zeitumstellung ist beschlossen.



Wie aber die Umsetzung vonstatten gehen soll, das ist unklar.



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker möchte, dass die EU-Mitgliedsstaaten bis kommenden März darüber entscheiden, ob sie bei Winter- oder Sommerzeit bleiben wollen.



In diesem Punkt herrscht Uneinigkeit, in einer Umfrage hat sich aber eine Mehrheit von EU-Bürgern für die Sommerzeit als "Normalzeit" ausgesprochen.

Zeitumstellung? Nein danke! TNS Ilres hat gefragt und die Antwort ist auch in Luxemburg eindeutig: Drei Viertel der Befragten sind für die Abschaffung der Sommer- und Winterzeit. Sie halten die Umstellung für völlig überflüssig.

Auch in Luxemburg war laut einer TNS-Ilres-Umfrage ein Großteil der Befragten der Meinung, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden soll - auch hier sprach sich eine Mehrheit für einen "ständige" Sommerzeit aus.



Der 31. März 2019 könnte dann der historische Tag sein, an dem ein letztes Mal an den Zeigern gedreht wird.