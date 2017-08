(TJ) - Einmal mehr brannten am Mittwochabend Strohballen. Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr aus Ulflingen nach Huldingen bestellt, wo eine Anzahl Rundballen brannte. Die Spezialisten der Brandbekämpfung hatten die Flammen schnell gelöscht, womit es bei relativ niedrigem Materialschaden blieb. Die Polizei nahm das Geschehen zu Protokoll und wird nach der Brandursache suchen. Der Brand lässt Erinnerungen an die rezente Brandserie im Südosten des Landes wach werden, im Laufe derer mehrmals Strohballen, aber auch ein Jugendtreff in Schengen angezündet wurden.



Gegen 0.30 Uhr musste die Feuerwehr aus Grevenmacher/Mertert zu einem Fahrzeugbrand auf der Route du Vin in Grevenmacher ausrücken. Der Wagen wurde trotz des schnellen Eingreifens der Wehr stark in Mitleidenschaft gezogen, Menschen kamen bei diesem Zwischenfalls nicht zu Schaden. Auch hier hat die Polizei nach der Ursache geforscht.