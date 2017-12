(SH) - In den kommenden Stunden wird es ungemütlich. Der staatliche Wetterdienst Meteolux warnt vor heftigem Wind und vereinzelten Schneeschauern.



Den Voraussagen zufolge ist zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 2 Uhr am Donnerstag mit Windspitzen von bis zu 80 Kilometern in der Stunde zu rechnen. In den Höhenlagen kann der Wind sogar noch stärker wehen.

Zudem ist von Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr insbesondere in Höhenlagen mit vereinzelten Schneeschauern zu rechnen. Zwei bis vier Zentimeter Schnee können fallen.

Sowohl für Wind als auch für Schnee gilt Warnstufe Gelb.



Erst am Donnerstagnachmittag ist mit einer Wetterberuhigung zu rechnen. Allerdings wird es kälter. Die Temperaturen können bis Freitag inklusive in den Minusbereich fallen.