(nas/TJ) - Nach insgesamt zwölf Trreffen konnten die Verhandlungsdelegationen von DP und CSV sich nicht nur auf das gemeinsame Programm, sondern ebenfalls auf die personelle Besetzung im Schöffenrat der Hauptstadt für die kommenden Jahre einigen.

Der Schöffenrat wid künftig aus sieben Mitgliedern bestehen (bisher sechs). CSV-Spitzenkandidat Serge Wilmes hatte die Aufstockung der Schöffenratsposten gegenüber dem LW bereits am Donnerstag bestätigt. Der Schöffenrat setzt sich folgendermaßen zusammen:



Lydie Polfer, Bürgermeisterin (DP)

Bürgermeisterin (DP) Serge Wilmes, Erster Schöffe (CSV)

Simone Beissel, Schöffin (DP)

Schöffin (DP) Patrick Goldschmitt, Schöffe (DP)



Colette Mart, Schöffin (DP)



Isabel Wiseler, Schöffin (CSV)



Laurent Mosar, Schöffe, CSV

Überraschung bei der CSV



Nicht im Schöffenrat vertreten ist der Drittgewählte der CSV-Liste, Maurice Bauer. Er wurde zum Sprecher der CSV-Fraktion im Gemeinderat bestimmt.



Programmatisch wurde den Pressevertretern am Freitagmorgen wenig mitgeteilt. In einer gemeinsamen Erklärung ging lediglich von "Sechs Prioritäten für sechs Jahre" die Rede. Die Vorhaben und Projekte sollen anlässlich der Schöffenratserklärung am 4. Dezember mitgeteilt werden.



Bei den Kommunalwahlen am 8. Oktober dieses Jahres hatten die Liberalen mit 30,04 Prozent die Mehrheit der Stimmen erzielt; Lydie Polfer führte die Liste ihrer Partei mit 12.653 Stimmen an. Die Christlich-Sozialen schafften es auf 25,03 Prozent, wobei Serge Wilmes 9.187 Stimmen erzielte. Der bisherige Koalitionspartner „Déi Gréng“ kam auf 19,26 Prozent der Wählerstimmen.



