(rr) - Entgegen anders lautender Gerüchte, wird auch künftig auf der Place d'Armes eine Lieferzone bestehen, bekräftigte die Bürgermeisterin. Von den Lieferanten und auch den Fahrern von Privatwagen wird jedoch ab sofort mehr Disziplin verlangt.

Wie Schöffin Sam Tanson erklärte, habe es mit einem großen Zulieferer von Restaurants eine offene und klare Aussprache gegeben. Die Lieferanten müssen künftig die Lieferzeiten (bis 10 Uhr) in der Hauptstadt respektieren.



Ebenso klar ist aber auch, dass die Privatleute, die ihr Fahrzeug auf Lieferparkplätzen abstellen eine gebührenpflichtige Verwarnung erhalten. Bei einer Kontrolle durch den "Service de la circulation" am Dienstag hatte sich nämlich herausgestellt, dass alle Lieferparkplätze von Privatautos belegt waren.



Ist der Lieferantenparkplatz belegt, muss der Lastwagenfahrer sein Fahrzeug notgedrungen in die Straße stellen. Diese wird dadurch blockiert und es entsteht ein Rückstau. Eine Situation, die es laut den Stadtverantwortlichen zu vermeiden gelte.



PAG: Gutachten noch vor den Sommerferien

Noch vor den Sommerferien werde der Schöffenrat die Gutachten betreffend die an den Innenminister gerichteten Beschwerden zum Abschluss bringen. "Bislang sind 150 Reklamationen eingetroffen, am Ende werden es wohl 200 bis 250 sein", teilte Lydie Polfer mit.

Sie beträfen beispielsweise das Wohnungsbauvorhaben "Kennedy-Sud" in Kirchberg, das die Reklamanten als zu groß erachteten. Ein anderer Beschwerdeführer sei der Meinung, das Gelände "Schoetter Marjal" solle überhaupt nicht bebaut werden.

Die Stadtverantwortlichen werden grundsätzlich bei ihrer Meinung bleiben, betonte Polfer. An Innenminister Dan Kersch wird es anschließend sein, eine Entscheidung zu fällen.

Neuausschreibung für Restaurant im Merler Park



Das Restaurant im Pavillon im Merler Park wird aufgrund eines Sterbefalls neu ausgeschrieben.



Da die Umbau- und Modernisierungsarbeiten zudem leicht in Verzug sind, wird das Restaurant erst im November seine Türen öffnen. Das sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch im "City Breakfast".

Gegenseitiger Respekt auf der Straße



In punkto Straßenverkehr kündigte Mobilitätsschöffin Sam Tanson eine zweite Sensibilisierungskampagne an, deren Ziel der gegenseitige Respekt aller Verkehrsteilnehmer ist.



Zu diesem Zweck kann jeder Interessierte vom 12. Juni bis zum 9. Juli an einem Quiz auf der Internetseite www.respect.vdl.lu teilnehmen. Als erster Preis winkt ein Einkaufsgutschein von 1.000 Euro in einem Fahrradgeschäft.

Place de la Gare: Abschluss der Arbeiten

Am Wochenende des 10./11. Juni werden die Arbeiten an der Place de la Gare beim Hauptbahnhof definitv abgeschlossen. Die Arbeiten werden samstags um 19 Uhr beginnen und sonntags um 22 Uhr beendet sein. Die Umleitung wird ausgeschildert.



Diese Baustelle hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Transport. So wird die Bushaltestelle an Quai 1 (Buslinien 2, 4, 18, 21, 31 und CN1) auf Quai Nummer 9 verlegt. Quai 101 (Buslinien 1/125 und CN1) wird sich vor den Gebäuden 74-76 in der Avenue de la Liberté befinden. Busquai 102 (Linien 2, 4, 7, 18, 23 und 31) wird auf Quai 103 (zwischen der Rue Joseph Junck und der Rue d'Epernay) verlegt.