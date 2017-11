(SH/nas) - Die Verhandlungen zwischen der DP und der CSV über ihre politische Zusammenarbeit in der Hauptstadt sind so weit fortgeschritten, dass die lokalen Sektionen am Donnerstagabend über ein Koalitionsabkommen zu entscheiden hatten.



Dies meldete RTL und berichtete zudem, dass der Schöffenrat künftig aus sieben Mitgliedern bestehen soll und nicht mehr wie bisher aus sechs. CSV-Spitzenkandidat Serge Wilmes bestätigte die Aufstockung auf sieben Schöffenratsposten gegenüber dem LW. Auf Nachfrage wollte Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) am Donnerstagabend nichts sagen und verwies auf eine Pressekonferenz, die für Freitagmorgen angesetzt ist.



Bei den Kommunalwahlen am 8. Oktober dieses Jahres hatten die Liberalen mit 30,04 Prozent die Mehrheit der Stimmen erzielt; Lydie Polfer führte die Liste ihrer Partei mit 12.653 Stimmen an. Die Christlich-Sozialen schafften es auf 25,03 Prozent, wobei Serge Wilmes 9.187 Stimmen erzielte. Der bisherige Koalitionspartner „Déi Gréng“ kam auf 19,26 Prozent der Wählerstimmen.

