(SH) - Ein Ladendetektiv hat einem Dieb am Mittwoch das Handwerk gelegt. Der Dieb hatte am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in einem Geschäft in der hauptstädtischen Grand-Rue mehrere Parfümfläschchen eingesteckt. Als er den Laden mit seiner Beute verlassen wollte, wurde er vom Detektiv daran gehindert. Letzterer hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Wie sich herausstellte hatte der Täter einen Plastikbeutel mit Aluminiumeinsätzen vorbereitet, um so die Alarmvorrichtung zu umgehen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Er wird nun dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Parfümfläschchen wurden dem Geschäft wieder übergeben.

