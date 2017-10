(SH) - Erneut ist es in der Großregion zu einem Diebstahl von Endoskopiegeräten gekommen. Wie der "Trierische Volksfreund" meldet, wurden in der Nacht zum Montag aus dem Sankt-Josef-Krankenhaus in Hermeskeil, rund 50 Kilometer von der Luxemburger Grenze entfernt, 17 Geräte im Gesamtwert von etwa 350.000 Euro entwendet.



Dabei handelt es sich nicht um einen Einzelfall. Seit 2014 wurden über 60 solcher Fälle gemeldet. Die meisten ereigneten sich in Deutschland, einige jedoch auch in Belgien.



Auch Luxemburg blieb nicht verschont. Am 23. April waren Täter in das CHL eingebrochen und hatten dort 20 Endoskope im Wert von insgesamt rund 650.000 Euro gestohlen.



