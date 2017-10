(SH) - In den vergangenen Stunden ist es gleich zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt.

In Altwies kam es am Donnerstag kurz nach 23 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eine Person wurde dabei verletzt. Im Einsatz waren ein Rettungswagen aus Bettemburg, die Feuerwehr aus Bad Mondorf sowie die Polizei.

Am Freitagmorgen kam es dann gegen 8.45 Uhr in Gäichel und Weimerskirch fast zeitgleich zu zwei weiteren Unfällen, in die jeweils zwei Fahrzeuge verwickelt waren und bei denen jeweils eine Person verletzt wurde.



In Gäichel eilten die Feuerwehren aus Hobscheid und Steinfort sowie ein Krankenwagen zur Hilfe, in Weimerskirch die Berufsfeuerwehr. Beide Male war zudem die Polizei im Einsatz.



