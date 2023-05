In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Resteverwertung.

In den Topf statt in die Tonne

118 Kilogramm: So viel Lebensmittelabfall produziert jeder Einwohner des Großherzogtums im Jahr. Das ist jede Menge, und ich muss leider zugeben, dass auch unser Haushalt dazu seinen Teil beiträgt. Viel zu oft landen Lebensmittel in der Mülltonne, meist nur, weil sie in den Tiefen des Kühlschranks vergessen wurden. Dies soll sich aber ändern: Denn eingekauft wird bei uns nur noch, wenn im Kühlschrank wirklich absolut gähnende Leere herrscht.

Die Frage „Was koche ich heute Abend?“ war demnach zuletzt auch relativ schnell beantwortet. Denn dort, wo es keine große Auswahl gibt, leidet auch niemand unter Qual der Wahl. Gekocht wird nun mal, was im Kühlschrank ist, und gegessen, was auf den Teller kommt.

Notgedrungen haben wir uns zu Experten der Resteverwertung entwickelt. Schnell kam die Erkenntnis, dass man überraschend viele Gerichte mit überraschend wenigen Zutaten zubereiten kann. Da war die Carbonara mit marinierten Tofuwürfeln statt Speck, die Reispfanne mit gemischtem Gemüse oder die Zucchini-Quiche. Alles schmackhafte Mahlzeiten, deren Zubereitung letzten Endes nur wenig Zeit in Anspruch nahmen.

Der Besuch des Supermarkts zählt nicht zu meinen liebsten Hobbys.

Und natürlich hat das Ganze positive Auswirkungen auf den Geldbeutel und vor allem auf meine Nerven. Denn der Besuch des Supermarkts zählt nicht zu meinen liebsten Hobbys. Insbesondere da ich überwiegend nur an Wochenenden Zeit dafür habe, also dann, wenn es auch gefühlt den Rest des Landes in den Supermarkt meiner Wahl zieht. Je weniger Zeit ich dort verbringen muss, desto besser.

Aber natürlich hat alles seine Grenzen. Nicht alle Reste eignen sich zur Verwertung. Bleibt am Ende nur noch der Fruchtquark unseres Sohnes im Kühlschrank übrig, ist ein Gang in den Supermarkt oder der Anruf beim Lieferdienst unumgänglich. Denn aus einem „Gervais“ lässt sich wohl kaum eine schmackhafte Pasta-Soße zaubern. Obwohl, wer weiß: Vielleicht sollte ich es mal versuchen.

