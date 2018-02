Es tut sich was im Pavillon im Park von Merl. Anfang März erhält der neue Betreiber die Schlüssel. Und der möchte noch im gleichen Monat loslegen.

Lokales 7

In den Pavillon im Park von Merl kommt wieder Leben

Rita Ruppert Ganze 22 Monate haben die Ausbau- und Renovierungsarbeiten am Pavillon im Park von Merl gedauert. Anfang März wird der neue Betreiber die Schlüssel erhalten, sodass die Gaststätte noch im gleichen Monat den Betrieb aufnehmen könnte.

Noch hält sich die Stadt Luxemburg bedeckt, was den Namen des neuen Betreibers angeht. Fest steht allerdings, dass der modernisierte und vergrößerte Pavillon im Park in Merl im April eingeweiht wird. Eröffnen wird der Restaurationsbetrieb womöglich bereits im März, was die Parkbesucher freuen dürfte.



Seit der Genehmigung der Arbeiten durch den Gemeinderat der Stadt Luxemburg sind fast drei Jahre ins Land gezogen, seit die Arbeiten aufgenommen wurden, fast zwei. Dass die Baustelle in Verzug geriet, hat laut Luc Ramponi, leitender Architekt beim hauptstädtischen Service bâtiments, zwei Gründe: Zum einen wurden bei der Entkernung des Pavillons unerwartete Schäden entdeckt, zum anderen die niedrigen Temperaturen Anfang 2017.

7 Nach den Arbeiten ist sowohl im Innenraum als auch auf der Terrasse mehr Platz für die Gäste. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Nach den Arbeiten ist sowohl im Innenraum als auch auf der Terrasse mehr Platz für die Gäste. Foto: Anouk Antony Nach den Arbeiten ist sowohl im Innenraum als auch auf der Terrasse mehr Platz für die Gäste. Foto: Anouk Antony Nach den Arbeiten ist sowohl im Innenraum als auch auf der Terrasse mehr Platz für die Gäste. Foto: Anouk Antony Nach den Arbeiten ist sowohl im Innenraum als auch auf der Terrasse mehr Platz für die Gäste. Foto: Anouk Antony Nach den Arbeiten ist sowohl im Innenraum als auch auf der Terrasse mehr Platz für die Gäste. Foto: Anouk Antony Nach den Arbeiten ist sowohl im Innenraum als auch auf der Terrasse mehr Platz für die Gäste. Foto: Anouk Antony Nach den Arbeiten ist sowohl im Innenraum als auch auf der Terrasse mehr Platz für die Gäste. Foto: Anouk Antony

1970er-Jahre-Stil bleibt erhalten

Der Pavillon, der im Jahr 1977 von Architekt Pol Holweck entwickelt worden war, ist nach den Plänen von dessen heutigem Büro Holweck Bingen Architectes renoviert und ausgebaut worden. Die Grundstruktur des Bauwerks und der 1970er-Jahre-Stil sind erhalten geblieben. Das Dach wurde erneuert, der Rundbau geöffnet und somit besser zur Geltung gebracht. Die großflächige Verglasung gibt den Blick frei auf die erweiterte Terrasse und die Wasserfläche, wo sommers wie winters eine Entenschar ihre Runden dreht.



Märeler Park: "Pavillon du Parc" wird renoviert und ausgebaut

Auf der östlichen Seite des Pavillons wurde ein Anbau realisiert, in dem der Service des parcs nun über einen Lagerraum für kleinere Arbeiten und eine Garage für die Arbeitsgeräte verfügt. Zu ihrem Bereich zählen auch eine Umkleidekabine, ein kleines Büro sowie ein Raum mit Küchenzeile für die Mittagspause sowie Sanitäranlagen. Der Kostenvoranschlag in Höhe von 3,2 Millionen Euro, Honorare und Mehrwertsteuer inklusive, dürfte trotz der unvorhergesehenen Arbeiten eingehalten werden, sagt Luc Ramponi.