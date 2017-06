(TJ) - Es war kurz nach 19.00 Uhr, als in Lamadelaine vier Personen bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge mehr oder weniger schwer verletzt wurden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, muss noch geklärt werden. Bei dem Zwischenfall, der sich in der Rue de la Maragole ereignete, war der Rettungsdienst aus Petingen im Einsatz.



Zur gleichen Zeit stießen zwischen Mertert und Manternach ein Personenwagen und ein Motorrad gegeneinander. Dabei wurde eine Person verletzt. Dieser Einsatz war für den Rettungsdienst aus Mertert,



Bereits um 18.15 Uhr hatte zwischen Grosbous und Mertzig ein Autofahrer die Gewalt über seinen Wagen verloren, der sich in der Folge überschlug. Auch hier wurde ein Mensch verletzt. Die Rettungsdienste aus Redingen, Ettelbrück und Metzig waren vor Ort.

Ein Kellerbrand in der Rue des Prés in Rümelingen gegen 23.00 Uhr konnte von der Wehren aus Rümelingen und Kayl schnell gelöscht werden , so dass es bei verhältnismäßig geringem Materialschaden blieb.